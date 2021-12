Nyt initiativ: Design din egen "arm"

Når de har designet produktet, kan de så via en 3D printer gøre designet til virkelighed.

- Det kan være en meget individuel ting. For eksempel en borger med gigt, der har behov for en forlænger til en vatpind, fortæller Janne Hardall-Christensen, der er projektleder for Rehab Lab, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan lave en forlænget arm

En af de fremmødte torsdag var Antoniett Vebel Pharao, der lider af muskelsvind. Sygdommen gør, at hun kan bevæge hænderne, men ikke sine arme. Hun fortæller, at 3D værkstedet kan få stor betydning for hendes hverdag.

- Der er bare en kæmpe hjælp for mig, at jeg ikke hele tiden skal have min hjælper hen og løfte min arm op. Men at jeg selv kan have min egen lille forlængede arm, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.