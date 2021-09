Nyt forslag fra regeringen falder ikke i god jord

En anden bekymring er, at flere nyttejobs kan få en negativ effekt på arbejdsmarkedet.

Med i alt 23 borgere i nyttejobs nu, er det ikke et problem. Men det kan det blive med regeringens nye forslag, mener kommunens jobcenter:

- Vi skal til at være rigtig kreative for at finde opgaver, der ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private arbejdsmarked, siger virksomhedskonsulent hos Jobcenter Aarhus, Anne Arve.

Byrådsmedlem: Gevinst for samfundet

At flere har udsigt til at komme i nyttejob, bekymrer ikke byrådsmedlem Knud Mathiesen (DF).

Han mener ikke, at borgere i nyttejobs kommer til at tage arbejdet fra andre jobsøgende. I stedet ser han deres arbejdskraft som en gevinst for samfundet:

- Hvis det er sådan, at de gør vores by ren, og at vi får nogle mennesker ud på vores institutioner. Det tager ikke noget fra andre. Fordi det er jobs, som ikke bliver udført, siger Knud Mathiesen.