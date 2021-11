Nyt familieudspil: Aarhusianske forældre skal kunne hjemmepasse

Gælder ikke for udenlandske forældre

Der vil i udspillet være nogle krav til blandt andet indkomst, tilstrækkelige danskkundskaber og forældremyndighed. Det vil blandt andet betyde, at forældre i udsatte boligområder ikke vil have mulighed for at deltage i ordningen. Det 'men' kommer ifølge Jakob Søgaard Clausen af, at børnene med forældre af udenlandsk baggrund skal integreres.

- Børnene har et stort behov for at lære dansk, og det får de ikke med hjemmefra, hvis de har forældre af udenlandsk baggrund. Børnene har godt af at indgå i et dansk fællesskab, og det gør de ikke ved at blive passet derhjemme.