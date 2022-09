Nyrup mindes Thorkild Simonsen: Han var en ven i nøden

Den tidligere Aarhus-borgmester havde i 1953 giftet sig med Edny Jensen, som han holdt sammen med indtil sin død for 11 dage siden. Og mange beslutninger blev vendt med hende.



- Han blev en stor inspiration for mig. Jeg husker, da min egen hustru, Lone, levede, at vi af og til drøftede Thorkild og Edny og kun havde smukke ting at erindre om dem, siger Poul Nyrup Rasmussen.



Muntre bemærkninger

Efter den tidligere borgmesters død er det blevet tydligt, hvor mange mennesker og særligt aarhusianere der har haft en oplevelse eller historie med den gamle borgmester.

Mange har benyttet sig af muligheden for at skrive et par ord til eller om Thorkild Simonsen i den kondolencebog, som Aarhus Kommune har lagt frem på rådhuset til minde om den tidligere borgmester.



Poul Nyrup Rasmussen er da heller ikke i tvivl om, hvad han vil savne mest.

- Jeg vil savne ham som menneske, jeg vil savne hans ro, hans muntre bemærkninger, hans glimt i øjnene. Jeg vil huske ham som et optimistisk og ukueligt menneske, der tog sit arbejde alvorligt og gjorde sig umage – altid, siger han.