Nye veje: Stor mand udgiver stor bog

Men hvorfor udgiver Politikens Forlag så bogen? Er det, fordi redaktøren ser en ung mand, hvis brand er strøget mod stjernerne, og som lige nu kan sælge sand i Sahara?



- Nej, vi udgiver jo ikke bare noget på et navn. Vi havde på forhånd en idé om kvaliteten af det, han udgiver. Vi vidste jo godt, at han har en vis erfaring med at skrive tekster, og han har også selv været åben for redigering under tilblivelsen, siger redaktør på Politikens Forlag Pernille Wass til TV2 ØSTJYLLAND.

Værket udkommer torsdag den 17. november og indeholder ud over digtene også fotografier.



Rahim afslutter sin story på Instagram med følgende skudsmål.

- Bogen er modig.