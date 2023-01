Nye tider: Nu lukker supermarkeder tidligere

Et opgør

Coop-ejet SuperBrugser skal fra årsskiftet lukke tidligere i weekenderne, og meldingen fra Coop til de selvstændige SuperBrugser er også klar:

Det vil være klogt at se på de generelle åbningstider.

- For os er det jo lidt et opgør med at holde længere og længere åbent, fordi nu er vi simpelthen pisket til at kigge på alle vores omkostningsposter.

- Og det er altså også dyrt at holde åbent, og hvis ikke der er specielt mange kunder i de her timer, så må vi altså sige, at så er det slut med at holde åbent der. Det har vi ikke råd til, siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop.

Må se, hvad der sker

Mange butikker har ligesom i Tranbjerg valgt at holde kortere åbent i hverdagene.



- Vi har som butik selv kunnet få lov til at kigge ind i, hvad vi har behov for i forhold til stigende omkostninger og medarbejdere, siger Jesper Brarup Jessen.

Han kan kun håbe, kunderne ikke finder andre steder at handle, men i stedet tager turen efter dagligvarerne lidt tidligere på dagen.

- Det kan jo være svært sådan lige at spå om direkte, når det er, man gør det. Der er vi nødt til at se, hvad der sker hen ad de måneder og dage, der går.

- Vi håber jo egentlig, at kunderne handler lidt tidligere, så vi kan bibeholde de her åbningstider, afslutter han.