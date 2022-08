Nye studerende glæder sig mest til det, der ikke er på programmet

Ifølge vicedirektøren er den alkoholfri studiestart vigtig, for at alle føler sig inkluderet, og det har været vigtigt, at det ikke kun handler om fest, men også faglig og social integritet på studiet.



- Så festen skal lægges i nogle rammer, hvor det ikke fylder det hele, siger Anna Bak Maigaard.

Og selvom det måske på papiret et en god ide at holde dagtimerne alkoholfri, er mange af de studerende, som vi taler med i Universitetsparken, enige om et af højdepunkterne i rusugen: pubcrawl i morgen, tirsdag.