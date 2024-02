Nye regler: Nu må de bruge kunstig intelligens

Aarhus Universitet har lavet nye regler for brug af kunstig intelligens - også kendt som AI - til eksamen. Det betyder, at det nu er tilladt at bruge AI ved nogen eksamensformer.

Det gælder i første omgang for studerende, som skal aflevere bacheloropgave eller speciale til sommer. Det skriver Aarhus Universitet på deres hjemmeside.

Det bliver derfor en mulighed for AU-studerende lovligt at bruge ChatGPT og andre former for generativ kunstig intelligens i følgende tilfælde: Ved bachelorprojekter, ved specialer, ved afsluttende eksamener på efter- og videreuddannelse, eller hvis det står eksplicit nævnt i kursusbeskrivelsen, at man gerne må bruge generativ kunstig intelligens.

I alle andre tilfælde er det altså stadig ikke tilladt, oplyser Aarhus Universitet.

Benytter den studerende kunstig intelligens til eksamen skal de dog tydeligt oplyse, hvordan de har benyttet den kunstige intelligens, og beskrive deres ”prompting metode”, som er de kommandoer, man giver til maskinen.