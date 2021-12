Nye oplysninger om forsvundne Bodils færden - særligt vidne efterlyses

Politiet opfordrer derudover folk, særligt i Aarhus-området, til at kigge i deres skure, udhuse, haver og lignende for at se, om kvinden kan have søgt ly der.

Har du oplysninger i sagen hører Østjyllands Politi gerne fra dig på telefonnummer 114.

Bodil Larsen beskrives som en dansk kvinde på 165 centimeter høj.

Hun er almindelig af bygning, har gråt hår og bærer briller.

Da hun forsvandt, var hun iført en lang og sort frakke eller kort mørkeblå jakke, sorte bukser samt sorte støvler.