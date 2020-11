Nye mundbind sikrer smil på læben

- Aarhus formår endnu engang at sætte sig på landkortet ved at være Smilets By. Det er en sjov gimmick, men det vil nok ikke gøre den store forskel ud over at skabe en god stemning, og det skal man ikke underkende, siger han.

Både Aarhus City Forening, Culture Works og Torben Bechmann Jensen er enige om, at initiativet er oplagt til Aarhus, når det nu er Smilets By.