Nye krav spænder ben: Julie må aflyse familiens skiferie

Han kunne dog godt være bekymret for, om folk i fremtiden er afskrækket fra at bestille rejserne.



- Man kunne godt forestille sig, at folk ville være bange for at bestille. På den anden side tror jeg på, at mange har fået tredje stik, så de godt kan komme afsted. Indtil de lukker grænsen af en anden årsag, det kan man ikke vide, siger Kim Østergaard.



Østrig er ifølge en undersøgelse af Analyse Danmark i 2019 danskernes foretrukne skisportsland.