Nye byggegrunde vækker bekymring: Der skal flere institutionspladser til, mener borger

- Langt langt de fleste kan få en plads i distriktet, og jeg synes, at der er en god balance i vores nuværende pasningsgaranti. Jeg har tidligere rejst, at især i vores mindre oplandsbyer og bysamfund uden for ringvejen er der et behov for at gøre pasningsdistrikterne mindre, fordi der her er længere til næste skole. Inde i Aarhus er det i forvejen typisk meget spredt hvilken skole, skolebørnene fra daginstitutionen vælger.

- Det kan sagtens være, at der skal være et serviceeftersyn af pasningsgarantidistrikterne, og muligvis bygges et ekstra distrikt på. Det kan jeg ikke afvise, siger Thomas Medom.

Solbjerg har i 2020 4.466 indbyggere. Det ventes, at indbyggertallet om få år er vokset til 6.000 på grund af de mange byggegrunde, der løbende sættes til salg.