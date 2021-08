Nye Borgerlige om sognenedlukninger: - Det er tragikomisk

- Socialdemokratiet opfandt det her massetestsystem, og så skulle de have en gulerod og pisk, og så opfandt de det her system, siger Lars Boje Mathiesen (NB).

Han mener, at eftersom syv ud af ti danskere efterhånden er færdigvaccinerede, så bør man have tillid til, at folk selv kan passe på.

- Corona er her stadig

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Jens Joel, forsvarer de nuværende regler.

- Coronaen er stadig iblandt os. Vi har langt færre restriktioner end mange lande omkring os, og hvis vi skal blive ved med at have kontrol med det, så er det vigtigt, at vi kan sætte effektivt ind lokalt, når der opstår udbrud, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Myndighederne arbejder hele tiden på, hvordan vi kan optimere modellerne, så det bliver endnu mere effektivt og fleksibelt. Men det er svært at lave en model, der passer i hele landet, og der må vi have tillid til, at myndighederne gør det så godt, de kan. Det vigtige for os er, at vi bliver ved med at have smitten under kontrol, siger Jens Joel.