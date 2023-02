Nye anholdelser seks uger efter blodig weekend

To personer er i forvejen anholdt i de to sager, og fredag bliver to mænd fremstillet i grundlovsforhør.

De er begge sigtet for at have medvirket til to knivstikkerier, der fandt sted i Tilst og Åbyhøj med blot to dages mellemrum for seks uger siden.

Fredag den 13. januar blev en 32-årig mand stukket ned på tankstationen Circle K på Tilst Parkvej.

To døgn senere blev en 27-årig mand stukket i ryggen med kniv på en tankstation på Silkeborgvej i Åbyhøj, få kilometer fra gerningsstedet fredag aften.

Østjyllands Politi ønsker dog ikke at be- eller afkræfte, om der er en sammenhæng mellem de to episoder.