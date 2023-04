Nye afsløringer i kræftsagen fra Skejby

Sagen om utilfredsstillende behandling af kræftpatienter fra mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital fortsætter nu med nye detaljer.

Det er tidligere kommet frem, at et antal patienter blev vejledt forkert omkring deres muligheder for at få en såkaldt HIPEC-operation (en form for kemobehandling, red.) i udlandet.

Nu fortæller DR Nyheder, som har startet dækningen af sagen op, at en mailkorrespondance mellem to højtstående ansatte viser, at lægerne også har vejledt patienter forkert i forhold til andre slags operationer.

Den gruppe af patienter udgør størstedelen - 250 - af de i alt 313 kræftpatienter, der fra januar sidste år til marts i år ikke er blevet opereret til tiden på mave- og tarmkirurgisk afdeling, skriver DR.

"Desværre - der er ikke meget at gøre"

I mailen spørger en overlæge en cheflæge, hvad hun skal sige til de patienter, der ikke skulle have en HIPEC-operation, men som også venter i mere end de maksimalt tilladte to uger på en operation. Hvad er deres alternativer, når Herlev og Rigshospitalet ikke kan tilbyde behandling til tiden?

Til det bliver der svaret, at der ikke er meget at gøre, og at det "desværre er den ventetid, vi har."

Det er i strid med handlepligten, når cheflægen i sit svar ikke fortæller om pligten til at afsøge muligheder for behandling uden for landets grænser, vurderer Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura på Syddansk Universitet, over for DR Nyheder.

Det gør han med henvisning til, at et dansk hospital ifølge loven er forpligtet til at undersøge muligheder for behandling i udlandet, hvis det ikke er muligt i Danmark. Og det gælder altså for alle kræftpatienter, fastslår han.

Region Midtjylland har bestilt en uvildig undersøgelse af, om der er handlet i strid med loven.



Ledelsen ønsker ikke at udtale sig i sagen, skriver DR Nyheder.