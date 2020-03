Nybagt mor: - Hjerteskærende ikke at kunne dele den første tid med familien

- Den her lille fyr bliver allerede en måned på tirsdag. Han er født midt i orkanens corona-øje. Det har betydet, at den her tid blev og bliver noget helt andet, end jeg har forestillet mig.

Sådan indleder Caroline Johansen fra Aarhus et opslag på sin Instagram-profil.

Hun er for nylig blevet mor til en lille dreng. Noget hun havde drømt om i årevis.

- Selvom det er det bedste, der nogensinde er sket for os, så er vi samtidig også ramt ind i den værst tænkelige tid, siger Caroline Johansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Situationen med covid-19 påvirker særligt den lille nye familie i den forstand, at de ikke kan have tæt kontakt med den nærmeste familie.

- Hvor er det hårdt og hjerteskærende, at vi ikke kan dele hans første måneder med vores familie, fordi en brøkdel af samfundet ikke kan finde ud af at tænke selv og passe på hinanden, skriver Caroline Johansen i et Instagram-opslag, hvor hun også minder sine medborgere om at 'stå sammen hver for sig'. Foto: Instagram

- At få et barn for første gang er en kæmpe livsomvæltning, og i den første tid som mor har man brug for støtte fra sine forældre og familie, men den støtte kan vi ikke rigtigt få, når vi skal holde afstand, siger Caroline Johansen.

Spædbørn betegnes ikke som værende en særlig risikogruppe, men de danske myndigheder har et vågent øje på, om der er grund til ekstra fokus på coronasmitte blandt spædbørn.

Håber, alle vil følge restriktionerne

For både Caroline Johansens forældre og hendes kærestes forældres vedkommende er den nyfødte dreng det første barnebarn. Men kontakten med bedsteforældrene er begrænset til et minimum for at undgå smittefare.

- Det er jo også hårdt for dem, at de ikke kan følge med i hans udvikling i den første tid. Vi har været ude og gå en tur med min mor, men hun får jo ikke lov til at holde ham, siger Caroline Johansen.

Hun understreger, at mange andre førstegangsforældre lige nu står i samme situation, og derfor har hun en bøn til sine medborgere.

- Det kan godt virke som om, at nogle tager det her meget seriøst, mens andre tager det knap så seriøst, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, at vi allesammen vil følge myndighedernes restriktioner, så vi hurtigt kan komme på den anden side af det her, for det påvirker rigtigt mange.