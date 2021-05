Ny Venstre-spids langer ud efter borgmester: Mangler mod og visioner

I efteråret meldte regeringen ud, at man ville sætte syv kommuner fri som en del af en nærhedsreform. Det betyder, at udvalgte kommuner slipper for en lang række administrative krav på udvalgte områder for at se, om og hvordan det letter og forbedrer løsningen af kerneopgaver.

På skoleområdet er Esbjerg og Holbæk valgt som frikommuner, men Christian Budde mener, at Aarhus Kommune også skal kæmpe for at komme med.

- Det er den enkelte skole, der bedst ved, hvordan man laver den bedste skole med højest mulig kvalitet. Vi er et sted, hvor vi har brug for at gå et gear op efter corona-krisen, som har været hård for mange skoler. Vi vil gerne hjælpe skolerne af med spændetrøjen. Det er nu, vi skal slå til, siger Christian Budde.