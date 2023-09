Ny stor bygning skal huse over tusind studerende

7000 kvadratmeter. Så stor bliver den nye afdeling af Aarhus Universitet, som får beliggenhed i Lisbjerg.

Ideen med byggeriet er at huse alle universitetets skriftlige prøver under samme tag. Og der skal være plads til flere end 1000 elever på en gang.

Bygningen, som består af elleve store haller, bidrager til de i forvejen mange industribygninger, som skyder op i Lisbjerg.



Byggeriet starter i begyndelsen af det nye år. Og sker på baggrund af en efterspørgsel fra Aarhus Universitet.

En lokale kabale

Det er et samarbejde mellem Forskningsfondens Ejendomsselskab, FEAS, og Aarhus Universitet, som skal lave byggeriet.

Ifølge Nikolaj Keldorff, som er afsnitsleder på AU uddannelse, studiesystemer, vil det nye byggeri gøre afviklingen af eksamener lettere for alle parter.

- Med den her løsning får man en bedre mulighed for at optimere afviklingen af de skriftlige eksamener på universitet. Det er til gavn for alle parter. Tidligere har vores lokale kabale været et stort puslespil at få til at gå op, det er derfor lettere at styre afviklingen på den her måde, siger Nikolaj Keldorff og tilføjer, at man som studerende har kunnet risikere at blive sendt til mange forskellige adresser, når man skulle til skriftlig eksamen.

Afdelingen i Lisbjerg får adresse 500 meter fra et letbanestop.

Transportiden fra letbanen til resten af Aarhus Universitet tager lidt over et kvarter.

- Det er noget andet end at cykle til campus, hvor de studerende er vant til at være. Men distancemæssigt er det ikke fuldkommen uoverskueligt for dem at komme derud. Det er noget vi har taget hensyn til, siger Nikolaj Keldorff.

Frygter for dyrelivet

Lisbjerg har længe været underlagt en byudviklingsplan. Hvilket har betydet, at bulldozere, byggepladser og en masse andet har huseret i byen i mange år.