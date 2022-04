Ny stadsdirektør: Aarhus' mest magtfulde embedsmand er en gammel kending

Enigt udvalg

Det er et enigt ansættelsesudvalg, som står bag indstillingen af Martin Østergaard Christensen. Før hans tid i Børn og Unge, var han direktør i Aalborg Kommune i perioden 2014-18 og før det, børne- og undervisningsdirektør i Hjørring Kommune. Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.



- Jeg er utrolig glad for og stolt over den tillid byrådet har vist mig med godkendelsen af min ansættelse som ny stadsdirektør. Aarhus er en fantastisk by og en dynamo for udviklingen i Vestdanmark, et skønt sted at leve, bo, uddanne sig og arbejde, lyder det blandt andet fra Martin Østergaard Christensen i pressemeddelelsen.