Ny scanning skal opdage smertefuld lidelse hos babyer i Aarhus

En ny undersøgelse skal være med til at spare os alle sammen for operationer for omkring 35 millioner kroner om året. Det svarer til mellem 7-800 operationer.

Helt konkret drejer det sig om hoftedysplasi, hvor en ultralydsscanning fremover skal være med til at afsløre, om spædbørn viser tegn på lidelsen. Fra sommeren 2021 skal alle børn, der bliver født på Aarhus Universitetshospital scannes, når de er to-tre dage gamle.

Viser det sig at være en succes, skal det udrulles til hele landet.

- Vi tror, at den ny metode er nemmere at lære end den gamle. En del af projektet går ud på at lære jordemødrene at bruge ultralydsundersøgelsen og se, om det holder stik, siger Ole Rahbek, der er klinisk professor og leder af det børneortopædiske område på Aalborg Universitetshospital.