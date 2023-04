Ny sæson efter tragedie: - Nu handler det om at komme godt videre

Tivoli Friheden har i denne påske slået dørene op for sin 120. sæson.

Men i år er det blevet gjort i skyggen af den tragiske ulykke, hvor en 14-årig pige mistede livet i rutsjebanen Cobraen sidste år. Den mørkeste dag i Tivoli Frihedens historie, kalder parken det selv, og nu gælder det om at komme godt videre.

Derfor er Cobraen blevet revet ned, og inden der næste år kan indvies en ny rutsjebane, er man i år "in between".

- I mellemtiden er vi nødt til at få lavet et dejligt område, hvor vi kan få nogle glade gæster ind, så vi har fået sat en hoppepude op og fået noget grønt græs og nogle farver på, så vi får livet tilbage her i området, siger parkchef Niels Kirkegaard.