Ny rapport: Stærekasser virker - nu kommer der endnu flere af dem

- Jeg synes, at vi skal fortsætte med at have fotovogne sat op forskellige steder. Og den lykkelige udgang, hvis vi på Christiansborg bliver enige om at sætte flere stærekasser op, er, at vi så måske kan frigive de fotovogne til at komme mere rundt, siger han.

Hvor de nye stærekasser eventuelt skal stå, er dog endnu ikke besluttet.

- Der skal ske en faglig indstilling fra Vejdirektoratet, fordi de har den viden om, hvor folk træder lidt for hårdt på speederen. Og de har også et overblik over, hvor ulykkerne sker, især de alvorlige ulykker, siger Thomas Jensen (S).