Ny rapport peger på problemer i ledelsen på omdiskuteret plejehjem

Der har manglet kontinuitet og balance i ledelsen, og der har manglet kompetencer blandt medarbejderne.

Sådan lyder det i en endnu ikke offentliggjort rapport om det omdiskuterede plejehjem Kongsgården i Viby ved Aarhus, som TV 2 omtalte i dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’.

Det erfarer TV 2.

Rapporten omhandler perioden 2017-2020 og blev bestilt af Aarhus Kommune i maj, efter at TV 2 kunne fremvise skjulte optagelser fra plejehjemmet.

Rapporten blev præsenteret for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune onsdag, og ifølge TV 2s oplysninger konkluderer den blandt andet, at den faglige kvalitet har været under pres, selvom mange af de ansatte – både ledelse og medarbejdere – har haft intentioner om at gøre det bedste.

Men selv om udfordringerne har været kendte af områdedirektionen, forstandere og bredere i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, har negative og selvforstærkende forhold bidt sig fast, og det har ikke været muligt at vende de kritisable forhold, lyder det.

De forhold har ført til forholdsvis mange klager om kritisable forhold fra mange pårørende – særligt om aftenen og i weekenden.

Rapporten peger derfor på, at der skal sikres større ledelsesstabilitet. Derudover skal det sikres, at plejerne på Kongsgården i højere grad har samme kompetencer som på andre plejehjem og fastholdes i deres job.

01:38 Det er alvorlig læsning, siger Hans Skou (V), der er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune., om den nye rapport. Luk video

90-årig blev beordret til afføring

I Sundheds- og Omsorgsudvalget har man ventet på rapporten, og man vil lære af de råd, der gives.

- Det viser for mig, at vi har en utrolig alvorlig situation, som vi skal have taget hånd om meget hurtigt. Det handler om kultur, faglighed og ressourcer. Det er alvorlig læsning, siger Hans Skou (V), der er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune.

Hans Skou mener ikke, at der er tale om, at udvalget har sovet i timen, men politikerne har et fælles ansvar, og problemerne skal løses i fællesskab. Der er tale om et ”wake up call”, og man skal se på, hvorfor der ikke er blevet reageret i løbet af de seneste tre år, lyder det.

Samme melding kommer fra Enhedslisten, der omtaler sagen som et "offentligt omsorgssvigt":

- Det er tydeligt, at vi sætter systemer over den virkelighed, der findes, og at vi ikke handler. Vi lukker øjne og ører for det. Det har jo ikke været breaking news, at de her problemer fandtes. Det er det værste ved det, siger Lone Norlander Smith (Ø), der også er medlem af udvalget. Hun håber, at sagen gør op med den tavshedskultur, hun mener eksisterer i kommunen.

TV 2 viste dokumentaren i juli efter flere måneders forsinkelse på grund af et fogedforbud.

Ved hjælp af skjult kamera afdækkede TV 2 kritisable forhold på to danske plejehjem. Heriblandt Kongsgården.

Særligt optagelsen af den 90-årige Else Marie Larsen, der i syv minutter klagende hænger i en lift over sin seng, mens hun bliver beordret til at lave afføring, har siden indprentet sig på nethinden hos mange danskere.

Sammenholdt med nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne kaldte flere eksperter behandlingen af Else Marie Larsen for både ”uværdig” og ”umenneskelig”.

Har igangsat en proces

I et skriftlig svar til TV 2 har Aarhus Kommune siden skrevet, at medarbejderne ikke opfattede det som en "ufrivillig medvirkende foranstaltning", men en "faglig nødvendig handling". Og derfor blev episoden ikke indberettet i første omgang.

I det skriftlige svar erkender kommunen dog, at episoden i "bagklogskabens lys" burde have været indberettet som en lovlig magtanvendelse.

Ifølge Socialstyrelsen er der tale om magtanvendelse, når en borger "ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen". Alle former for magtanvendelse skal indberettes.

Allerede i foråret, da det blev offentligt kendt, at TV 2 havde foretaget skjulte optagelser, fik sagen konsekvenser i kommunen. 13 ansatte på Kongsgården blev kaldt til tjenstlig samtale, og flere af dem blev efterfølgende fyret, flyttet eller sendt til opkvalificering.

Aarhus Kommune vil ændre organisationen på sundheds- og ældreområdet som følge af TV 2s afdækning af plejesvigt i kommunen.