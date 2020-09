Ny rapport om omstridt plejehjem: - Vi har slet, slet ikke gjort det godt nok

Kongsgården.

Navnet er kendt for mange. Plejehjemmet har i de seneste måneder tiltrukket sig stor opmærksomhed i medierne og blandt borgere i hele landet.

Det er ikke for noget godt, at plejehjemmet er kommet i centrum, tværtimod. Billederne af 90-årige Else, der på en kynisk og skræmmende måde modtager såkaldt pleje, har indprentet sig hos mange i befolkningen.

"Kæmpe opgave foran os"

Torsdag bliver en uvildig, ekstern rapport om forholdene på plejehjemmet offentliggjort. Dele af rapporten blev onsdag præsenteret for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune.

TV2 ØSTJYLLAND har torsdag talt med medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget Hans Skou (V), og han lægger ikke skjul på, at rapporten giver stof til eftertanke.

- Den giver et alvorligt mind set at arbejde ud fra. Der er en kæmpe opgave foran os. Det gælder både i forhold til kulturen, fagligheden og også ressourcerne på Kongsgården. Det er en mega stor opgave, og vi skal have styrket plehjemmet både på ledelsesplan og medarbejderplan, siger han.

Rådden kultur

Rapporten viser, at den faglige kvalitet har været under pres på Kongsgården, selvom mange af de ansatte – både ledelse og medarbejdere – har haft gode intentioner.

- De billeder, som TV2 langt om længe fik lov til at vise, siger meget om kulturen, men også her er det vigtigt at sige, at det ikke en generel tendens overhovedet, siger Hans Skou til TV2 ØSTJYLLAND.

Kongsgården har i senere år modtaget klager om kritisable forhold fra mange pårørende, særligt om aftenen og i weekenden.

Er der for de svage

Hans Schou lægger vægt på, at det ikke kun er medarbejderne og ledelsen på Kongsgården, der har fejlet. Aarhus Kommune, forvaltningen og byrådspolitikerne, har også fejlet.

- I forhold til dialogen og klagebehandlingen, samarbejdet med de pårørende og beboerne har vi ikke gjort det godt nok. Slet, slet ikke. Der har vi også en stor opgave foran os. Det skal vi som kommune kunne mestre. Vi er der for de svage borgere og også deres pårørende, siger Hans Skou til TV2 ØSTJYLLAND.

Samme melding kommer fra Enhedslisten, der i TV 2 NEWS omtaler sagen som et "offentligt omsorgssvigt":

- Det er tydeligt, at vi sætter systemer over den virkelighed, der findes, og at vi ikke handler. Vi lukker øjne og ører for det. Det har jo ikke været breaking news, at de her problemer fandtes. Det er det værste ved det, siger Lone Norlander Smith (Ø), der også er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

”Uværdig” og ”umenneskelig”

Hun håber, at sagen gør op med den tavshedskultur, hun mener eksisterer i kommunen.

TV 2 viste dokumentaren i juli efter flere måneders forsinkelse på grund af et fogedforbud.

Ved hjælp af skjult kamera afdækkede TV 2 kritisable forhold på to danske plejehjem. Heriblandt Kongsgården.

Særligt optagelsen af den 90-årige Else Marie Larsen, der i syv minutter klagende hænger i en lift over sin seng, mens hun bliver beordret til at lave afføring, har siden indprentet sig på nethinden hos mange danskere.

Sammenholdt med nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne kaldte flere eksperter behandlingen af Else Marie Larsen for både ”uværdig” og ”umenneskelig”.

Alvoren er hos alle

Allerede i foråret, da det blev offentligt kendt, at TV 2 havde foretaget skjulte optagelser, fik sagen konsekvenser i kommunen. 13 ansatte på Kongsgården blev kaldt til tjenstlig samtale, og flere af dem blev efterfølgende fyret, flyttet eller sendt til opkvalificering.

Aarhus Kommune vil ændre organisationen på sundheds- og ældreområdet som følge af TV 2s afdækning af plejesvigt i kommunen.

Den uvildige rapport fra et eksternt bureau blev bestilt for fire måneder siden, og i Sundheds- og Omsorgsudvalget vil man lære af de råd, der gives.

- Alvoren er hos alle i udvalget, de medarbejdere, vi møder, hos rådmanden, og som jeg vurdere det, bredt rundt i den politiske verden. Vi har en bunden opgave, og det er ikke en kan-opgave, det er en skal-opgave. Vi skal have genoprettet tilliden til ældreplejen, siger Hans Skou til TV2 ØSTJYLLAND.

- Når man peger fingre af nogen, er der som minimum en tre stykker, der peger ind mod en selv. Vi har en fælles opgave, og vi lykkes kun, hvis vi løser den i fællesskab. Hvis man kigge bagud, har vi alle et fælles ansvar. Det har man centralt, i byrådspolitiker-sammenhæng og på det lokale plejehjem, siger han.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke er torsdag eftermiddag kaldt i samråd i folketingets ældreudvalg for at få belyst, hvad hans syner på ældremøde.