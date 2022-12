Ny professionel tennisturnering til sommer: Spiller om 25.000 dollar

Der er 25.000 dollar i præmiepuljen, og der er 25 ATP-point til vinderen.

Turneringen er med andre ord ikke så attraktiv, at de store stjerner kommer valfartende til Aarhus næste år, men den bliver vigtig for de danske talenter, der er på vej op gennem systemet.

Det mener Jens Anker Andersen, der er sportschef i Dansk Tennis Forbund.

- Det er super vigtigt med den her turnering for elitespillernes transition til at være professionelle, siger han.

Plads til 64 spillere

Danmark har i de seneste år haft to såkaldte M15-turneringer på ITF World Tennis Tour. Her er der, som navnet antyder, 15.000 dollar i præmiepuljen og 15 ATP-point til vinderen.

- Danske spillere, der måske har tjent deres første point ved 15.000-turneringer, kan blive prøvet af på et højere niveau.

- Samtidig har vi allerede en gruppe af spillere, der kan komme direkte ind via deres rangering. For dem vil det være en kæmpe fordel at kunne spille på det her niveau på hjemmebane, siger Jens Anker Andersen.

Ifølge Dansk Tennis Forbund har der ikke siden 2009 været flere ranglistepoint på spil i en dansk herreturnering.

Den nye turnering bliver afviklet på grus fra 11. juni til 18. juni næste år. 32 spillere får adgang i single, mens der i double bliver plads til 16 par.