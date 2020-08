Ny maskine bekæmper ukrudt med mikrobølger: Slut med gas og pesticider

Ukrudt sniger sig frem mellem fliser, i vejsider og på græsplæner.

Normalt slås det ned med pesticider eller gasbrænder, men snart kommer en mere miljøvenlig løsning på banen.

Miljøtekniker Jan Hugo Schmidt fra Gedved ved Horsens har nemlig opfundet en maskine, der i stedet bruger damp og mikrobølger i kampen mod ukrudtet.

- Hvor man skal ud omkring 10 gange med en gasbrænder, kan man nøjes med to-tre gange med vores maskine, siger Jan Hugo Schmidt, der står bag maskinen kaldet 'Weed Fighter' (Ukrudtsbekæmper red.)

Han måtte stoppe som gartner for 30 år siden, fordi han fik kronisk håndeksem af arbejdet med pesticider, og derfor ligger den mere miljøvenlige ukrudtsbekæmpelse ham nært.

- Det er det, jeg kan gøre, for at vi får en bedre verden at være i, siger han og fortsætter:

- Jeg er glad, stolt og taknemlig over, at det lykkedes.

Ifølge Jan Hugo Schmidt er den nye metode til ukrudstbekæmpelse både mere effektiv og miljøvenlig end de nuværende.

Samarbejde med Aarhus Kommune

Weed Fighter-projektet er støttet med en million kroner af Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje, og her har man store forventninger til den nye metode.

- Vi synes, det er et super godt projekt. Det er en super god ide, og det er klart, at hvis vi kan støtte initiativer, der gør, at vi bliver en grønnere kommune, har vi slet ikke nogen tøven i forhold til at gå ind i det her, siger Benedikte Kruse Lindvig til TV2 ØSTJYLLAND.

Benedikte Kruse Lindvig er begejstret for den nye maskine.

Hun er koordinator for Velfærdsteknologisk Udviklingspulje ved Aarhus Kommune og ser perspektiver for både miljø og medarbejdere.

- For Aarhus Kommune gør det en kæmpe forskel at kunne være grønne, når vi skal ud på vores mange arealer og rydde ukrudt. Det er jo ikke noget, vi kommer uden om, at vi skal løse, så vi vil gerne løse det så miljørigtigt som muligt, siger hun og fortsætter:

- Samtidig er der faktisk noget optimering i forhold til de eksisterende arbejdsgange ved at bruge den her maskine, da de medarbejdere, der arbejder med maskinen, heller ikke bliver udsat for usunde dampe og gasser.

Lige nu søger Weed Fighter testområder i Aarhus, fordi maskinen skal miljøgodkendes. Jan Hugo Schmidt forventer, at ukrudtsbekæmpelsen kan starte til foråret.