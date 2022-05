Ny kæmpe scene indviet: - Vi har taget tilløb til det i 10 år

Fed Fredag i Tivoli Friheden er tilbage - og denne gang på en helt nye scene, som de har brugt cirka 75 millioner kroner på at bygge.

- Det er en stor ting for os at være her i dag med en helt ny scene, som vi har taget tilløb til i 10 år, siger direktør for Tivoli Friheden Henrik Ragborg Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har valgt ikke at gå på kompromis med noget, så hver gang der har været et eller andet, som ville gøre forskellen på om scenen blev helt rigtig eller nogenlunde, så har vi valgt det helt rigtige. Så prisen er løbet op.