Ny kæmpe koncertplads står nu klar

Her skal også holdes andre koncerter, ligesom området er blevet forvandlet til en grøn bypark.



- Jeg er utrolig glad og stolt af, at mit forslag tilbage fra 2013, om at vi skulle have en permanent koncertplads, nu realiseres. Vi får ikke kun en koncertplads, vi får også et sted, hvor der bliver åbnet op for naturen med stisystemer, således at de mange dage, hvor der ikke er koncerter eller andre arrangementer, der kan aarhusianerne indtage området som naturområde og som udflugtsmål, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.