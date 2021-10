Ny idé skal mindske madspild: Her sætter kunderne selv varerne ned

- Jeg synes, vi har fundet en løsning, hvor vi byder ind på det med at undgå madspild på en anden måde, siger Nichlas Møller om idéen, der er lånt fra svenske Deligate.

De tænker stadig over, hvordan systemet kan udvikles. For eksempel er det i tankerne, om tre dages holdbarhed ikke er lige kort nok for kolonialvarer som mayonnaise og mel.

- Ved kolonialvarer er fem dage måske mere fornuftigt, tænker købmanden højt.

Klar til udbredelse

Dagligvarebutikkerne bliver nogle gange skudt i skoene, at det kan betale sig at smide varer ud, men den køber Løvbjerg-købmanden ikke. Tværtimod.

- Vi synes ikke, det er sjovt at smide varer ud. Det koster os penge, siger Nichlas Møller og understreger, at de med den nye løsning heller ikke er ude på at slippe for at holde øje med, om varerne bliver fordærvede.

- Det er ikke, fordi vi vil fraskrive os ansvaret for selv tjekke datoer, for det gør vi, siger købmanden.

Maskineriet har stået der siden engang i august, og indtil videre har standeren fået en central plads tæt ved indgangen. Så lærer kunderne den forhåbentlig at kende, så butikken kan nøjes med at sende de ældste ud ad fordøren frem for i containeren ad bagdøren.

- De fleste kunder kommer ikke selv hen og spørger personalet, om de kan få nedsat en vare, der er ved at løbe på dato. Det er der lidt tabu omkring.