Ny forskning: Urolig søvn kan være tegn på Parkinsons sygdom

Forskerne vil efter disse resultater undersøge, om den lave blodgennemstrømning forværres over tid, og hvilke andre symptomer der kan være sammenhængende med Parkinsons sygdom.

De håber, at de med denne information, bedre kan forudsige, hvem der er i risiko for at få Parkinsons sygdom.

Der er lige nu 7.300 personer i Danmark der lider af Parkinsons sygdom.