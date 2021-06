Ny farlig flugtbilist: Betjent måtte springe for livet

Det ignorerede bilisten. Han fortsatte sin kørsel fremad, så betjenten til sidst måtte springe til side for at undgå at blive kørt ned. Det fik dog heller ikke bilisten til at stoppe, da betjenten i patruljebilen gjorde et forsøg. Bilisten kørte direkte mod politibilen, så betjenten måtte dreje væk for at undgå et sammenstød.

Nægtede at have kørt bilen

Bilisten nåede dog ikke længere væk end lidt hen ad vejen. Her opdagede betjentene nemlig kort efter hans bil, der var ramt ind i en gadelampe på et helleanlæg. Der var ingen spor efter bilisten.

Betjentene var dog overbeviste om, at manden, der havde siddet bag rattet, var den 21-årige mand med frakendt kørekort. Et par timer senere fandt en patrulje ham på en adresse i Brabrand, hvor han blev anholdt, selvom han nægtede at have kørt bilen.