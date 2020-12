Ny covid-bemanding betyder aflyste operationer

I den seneste tid er flere sygeplejesker stået frem med historier om, hvordan de dagligt går grædende hjem fra arbejde efter en dag på covid-19-afdelingen.

- Jeg føler mig utilstrækkelig. Det er både over for mig selv, over for mine kollegaer og over for mine patienter. Jeg føler, det er svært at være sygeplejerske lige nu, sagde sygeplejerske Arththy Anandaratna til TV2 ØSTJYLLAND for godt en uge siden.