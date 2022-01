Ny bypark bliver opkaldt efter historisk oberst

Beboerne i området har ønsket, at parken kommer til at føles mere tryg at opholde sig i, end det har været tilfældet på det nuværende torv. Torvet, der udgør trekanten mellem en 7-Eleven-kiosk, en lampeforretning og en tæppeforhandler, har gennem mange år primært bestået af nogle stenbænke og en håndfuld træer.

I fremtiden vil den lille park blive mere grøn og afskærmet mod Frederiks Allé, lover Aarhus Kommune, der håber, at flere vil finde den hyggelig.