Ny bokseklub skal holde ballademagere væk fra kriminalitet

Det seneste år har Frydenlundbydelen i det vestlige Aarhus været hårdt plaget af uro, bilbrande og slagsmål om hashhandlen.

Af flere omgange har der været indført visitationszoner i området, og senest var der den 4. december igen knivstikkeri ved Frydenlund Centret, hvor en 18-årig dreng blev stukket ned af maskerede mænd.

Læs også Knivstikkeri i butikscenter: Politiet øger patruljering

Nu har en lokal taget skeen i egen hånd i forsøg på at gøre op med alt den uro, der er i området. Den lokale er Ole Odin Frej Christensen. Han har selv boet i Frydenlund, og ifølge ham selv kender han alle de drenge, som kan have tendens til at skabe uro og lave ballade.

Det her kan være med til at sikre, at de har et sted at være. Ole Odin Frej Christensen, medstifter af ny bokseklub i Frydenlund Centret

Med et ønske om at holde de unge væk fra kriminalitet, har Ole Odin Frej Christensen startet en helt ny bokseklub, som netop ligger i Frydenlund Centret.

- Vi vil se, om vi kan skabe nogle rammer til de unge, hvor alle er velkomne og kan hygge sig, siger Ole Odin Frej Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan det være med til at stoppe eksempelvis bandekonflikten og det knivstikkeri, der lige har været herude?

Ole Odin Frej Christensen står også bag klubbens første fight night, som fandt sted fredag aften.

- Det er to forskellige ting. Vi har ikke noget med bandekonflikten at gøre, men det her kan være med til at sikre, at de har et sted at være. Vi henvender os til drengene og snakker med dem. De er allesammen gode drenge, uanset hvilke områder de kommer fra i Aarhus. De er gode mennesker allesammen, siger Ole Odin Frej Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ole Odin Frej Christensen er selv tidligere thai-bokser. Den nye bokseklub er oprettet i samarbejde med The Colosseum Kick Boxing i Banegårdsgade i Aarhus, hvor Ole Odin Frej Christensen selv kommer.

Læs også 22-årig jagtet af flere mænd: Blev påkørt og stukket med kniv

Boksning hjalp Gideon

Fredag aften slog bokseklubben dørene op for første gang med en fight night, som netop skulle vise de unge, at der er et alternativ til at lave ballade og begå kriminalitet.

Én af de unge, der kan skrive under på, at boksning kan holde unge fra at lave uro på gaden, er Gideon Muteti. Han har tidligere været ude i noget frygteligt rod, men ved at gå til boksning er han kommet på rette fod igen.

Boksning har hjulpet mig rigtig meget med at komme tilbage på den rigtige side, og det har lært mig meget om disciplin. Hvis ikke jeg gik til boksning, hang jeg højst sandsynligt ud med de forkerte mennesker. Gideon Muteti, Frydenlund

- Boksning har hjulpet mig rigtig meget med at komme tilbage på den rigtige side, og det har lært mig meget om disciplin. Hvis ikke jeg gik til boksning, hang jeg højst sandsynligt ud med de forkerte mennesker, siger Gideon Muteti til TV2 ØSTJYLLAND.

Gideon Muteti kom på rette spor, efter han begyndte til boksning.

Gideon Muteti tror også på, at boksningen kan hjælpe andre.

- I boksning er det vigtigt, at du har disciplin, ellers kan det gå galt. Du skal passe din kost og din træning, og derfor har du ikke tid til at gå ude i byen og lave ballade og ryge, så jeg tror, det vil hjælpe på mange, hvis man altså vil noget med sin boksning, siger Gideon Muteti til TV2 ØSTJYLLAND.

Planen er, at den nye bokseklub skal have åbent et par gange i ugen.

Den nye bokseklub ligger i et lokale, som Fakta i Frydenlund Centret har stillet til rådighed. Foto: Google Street View