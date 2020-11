Ny børnebog: Sådan er livet med en bipolar lidelse

Det var der, han fandt på polarbien. Han fik meget inspiration fra forholdet til sin farmor, da han var barn, og ikke helt kunne sætte sig ind i hendes følelser.

- Jeg håber, at man som pårørende kan forstå, at man ikke står alene. Jeg håber, det er et værktøj til bipolare, som skal snakke med sine børn om det. For hvis man som barn får skabt et forhold til lidelsen, bliver den mere kendt end fremmed, fortæller Nithu Thava.