Nu vil politiker have undersøgt borgmesters 'lånefinte'

Endnu en mulig møgsag omhandlende den nu tidligere borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, finder onsdag sin vej ind i byrådssalen. Henrik Arens (LA) vil nemlig have lavet en undersøgelse af en såkaldt rentehenstand, som Jacob Bundsgaard på egen hånd - uden at inddrage byrådet - har givet til Aarhus Lufthavn. Rentehenstanden betød, at lufthavnen ikke behøvede at betale renter på et 200 millioner kroner stort lån fra Aarhus Kommune.

- Jeg synes jo, at vi har et demokratisk problem, uanset om det er ulovligt eller lovligt, at vi har en borgmester, der kan træffe beslutninger, der koster kommunen 50 millioner kroner, forklarer Henrik Arens. Ifølge Din Avis Aarhus er der hverken blevet afdraget på lånet eller renterne, og det betyder i virkeligheden, at lånebeløbet er steget til 250 millioner kroner, fordi de ubetalte renter er blevet lagt til det samlede lån i stedet for at betale renteudgifterne løbende. Rentehenstanden har altså betydet, at kommunekassen i Aarhus er gået glip af indtægter på 50 millioner kroner over de seneste tre år. I stedet er Aarhus Lufthavns lån blot steget. Henrik Arens tror ikke på, at de hensatte millioner nogensinde ender i kommunekassen, hvilket nuværende borgmester i Aarhus, Anders Winnerskjold (S), tidligere har bekræftet, at de ikke gør. Ekspert: På kant med loven Ifølge Roger Buch, der er underviser, forsker og kommunalekspert ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kan Bundsgaards finte være ulovlig. - Det er ikke ulovligt, hvis borgmesteren har fået bemyndigelse af byrådet til at træffe den her type beslutning. Hvis ikke de har det, så er det her jo en væsentlig økonomisk disposition, og så har borgmesteren en oplysningspligt, forklarer Roger Buch. - Jeg har i hvert fald ikke givet borgmesteren ret til selv at tage de her økonomiske beslutninger, lyder det fra Henrik Arens, der minder om, at 50 millioner kroner er mange penge selv i Aarhus Kommune. Her er det samlede økonomiske råderum, politikerne forhandler om ved de årlige budgetforhandlinger ofte i den størrelsesorden.

Selv hvis byrådet skulle have givet Jacob Bundsgaard den beslutningskompetence, så kan låne-øvelsen være problematisk. - I forhold til den her informationspligt, så har jeg svært ved at se, at han har levet op til den. Det er jo også op til det samlede byråd, om de føler, de er blevet tilstrækkeligt informeret, forklarer Roger Buch. Aarhus Kommune har tidligere svaret Din Avis Aarhus, at de ikke mener, at byrådet skulle have været bedre informeret. - Det er vurderingen, at henstanden kunne gives uden særskilt forelæggelse for byrådet, da der ikke var tale om yderligere ydelse af lån, og at henstanden blev vurderet som værende en markedsmæssig disposition, forklarede økonomidirektør Eddie Dydensborg til Din Avis Aarhus. Om det skal undersøges eller ej, skal byrådet tage stilling til onsdag eftermiddag. Henrik Arens vil have lavet den uvildige undersøgelse, fordi han savner konsekvenser, når der bliver tilbageholdt information om økonomiske dispositioner i kommunen. - Jeg ved godt, at de politikere og ret ofte de partier, der sidder på rådmandsposter og borgmesterkontoret, de vil gerne se frem i stedet for at se tilbage, på de beslutninger de har taget, men jeg er her for borgernes skyld, og vi skal lære af det, men der skal også være konsekvenser, hvis der er lavet noget der er ulovligt, siger Henrik Arens. TV2 Østjylland har været i kontakt med tidligere borgmester Jacob Bundsgaard. Han ønsker ikke at stille op til interview, da han mener, det vil være upassende at udtale sig om byrådssager, efter han er trådt af som borgmester.

