Nu undersøger politiet DF: - Jeg er voldsomt frustreret

Han er frustreret over sagen, som han mener kører unødigt på hans person.

- Ja. det er jeg da. Jeg er voldsomt frustreret over det. Jeg er formand for Dansk Folkeparti og har været det i mange år, men jeg er ikke den, der har ført regnskabet. Jeg har naturligvis et ansvar som formand, men det her er noget, der er sket tilbage i 2017-2018, siger lokalformanden.

Accepterer medansvar

Han medgiver, at han som lokalformand har et medansvar, men peger endvidere på partiets regnskabsfører og kasserer som medansvarlige.

Ifølge Knud N. Mathiesen har partiet haft den samme regnskabsfører gennem de seneste godt 25 år, og miseren med partistøtten er opstået i forbindelse med indsendelse af noget dokumentation. Da partiet blev gjort opmærksom på fejlen, forsøgte Dansk Folkeparti at rette fejlen.