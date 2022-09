Nu skruer endnu en kommune ned for varmen

Det kan blive nødvendigt at sende sit barn i skole med en ekstra trøje i tasken til vinter.

Aarhus Kommune skriver nemlig i en pressemeddelelse mandag, at de hurtigst muligt vil sænke temperaturen i kommunens bygninger til 19 grader, og det gælder blandt andet skoler.

Husk også trøjen selv

Derudover vil temperaturen også blive sænket i administrationsbygninger, biblioteker, museer, fritids- og sportsanlæg og svømmehaller.

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) fortæller, at baggrunden for tiltaget er regeringens anbefalinger om at sænke temperaturen i offentlige bygninger til 19 grader.

- De penge, vi håber at spare på den måde, afsætter vi til yderligere energiforbedringer. På længere sigt vil det reducere vores energiforbrug til gavn for både klima og kommunekasse, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.

Temperaturen i offentlige bygninger er normalt 21 til 23 grader.

Nogle bygninger er undtaget

Aarhus Kommune opfordrer også kulturinstitutioner, som er selvejede, til at sænke energiforbruget i deres bygninger.

Nogle bygninger får dog lov til at slippe for køligere temperaturer. Det er daginstitutioner, døgninstitutioner, plejehjem, forsorgshjem og lignende.

Den 8. september opfordrede regeringen alle kommuner til at spare på energien grundet de tårnhøje priser på el. Tiltaget er et krav for statens bygninger.