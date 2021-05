Nu skal testkøerne væk: - Vi sætter ind med alt

Derfor reagerer Region Midtjylland og testudbyderen Falck nu ved at opskalere teststederne, skriver regionen i en pressemeddelse.



- Sammen med Falck, som leverer hurtigtest i Region Midtjylland, har vi gennemgået mulighederne for at afkorte ventetiden, og vi sætter ind med alt, hvad vi har, udtaler lægefaglig direktør i Præhospitalet Per Sabro Nielsen, der står for testindsatsen i Region Midtjylland.



Mere testpersonale

Blandt de nye tiltag nævnes 120 nyansatte podere, ligesom yderligere 150 forventes ansat i denne uge, der herefter skal spredes ud over de forskellige teststeder.

- Vi håber, at de mange nye hænder til næsepodning og de længere åbningstider tilsammen kan gøre et markant indhug i test-køerne i Aarhus, siger Per Sabro Nielsen.

Konkret ændres der på udvalgte aarhusianske teststeder således:

Nobelparken: Mere plads og flere podere

Filmbyen: Flere podere og længere åbningstider (fra 17. maj kan man blive testet i tidsrummet 06:00-23:30)

Nyt teststed i Brabrand Mejeri

Vejlby Risskov Hallen: Nyt telt gør plads til flere podere end indendøre

Viby Hallen: Flere podere

Ikke kun Aarhus

Til TV2 ØSTJYLLAND fortæller Per Sabro Nielsen, at teststederne i Aarhus har oplevet det højeste pres og derfor opgraderes først.

- Det her er det første ryk, og så vil der rundt i mange kommuner komme andre tiltag senere, siger han og gentager, at det er med direkte mål for øje at nedbringe ventetiden.