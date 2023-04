Nu skal du snart slukke motoren, hvis du holder i tomgang

Et forslag fra de to socialdemokratiske byrådspolitikere Jesper Kjeldsen og Steffen Wich er nemlig tæt på at blive vedtaget af byrådet. Det går på, at den nuværende tomgangsregel på tre minutter skal ændres til ét minut for alle køretøjet.

Det skal være slut med at lade bilen stå i tomgang, mens du henter en pizza, afleverer børnene i dagtilbud eller køber to hurtige hotdogs fra tanken på vej hjem fra arbejde.

- Rapporter viser, at privatbilisme er en stor bidragsyder til co2-udledningen, så det at holde i tomgang er en totalt unødvendig belastning af miljøet, siger Jesper Kjeldsen til TV2 Østjylland.

- Der var flertal, da vi stemte om det, så jeg forventer helt sikkert, at det er et spørgsmål om tid, før reglen træder i kraft. Nogen vil måske mene, at det er lige meget, om en bil holder i ét eller tre minutter, men det betyder altså noget, siger Jesper Kjeldsen, der også er medlem af teknisk udvalg.

Reglerne gælder ikke for køretøjer, der bliver brugt i forbindelse med arbejde eller hvis det er nødvendigt at holde motoren kørende i forbindelse med en reparation.

De siger, at et motorkøretøj - herunder knallerter - ikke må hold ei tomgang i mere end tre minutter.

Et oplagt spørgsmål er, hvordan den nye regel egentlig skal kontrolleres.

- Jeg har ikke de store forventinger om, at politiet kommer til at kontrollere det her. Det handler for mig mere om at øge folks bevidsthed, fordi det simpelthen er en fjollet ting ikke at være opmærksom på, når det er så nemt at lade være, siger Jesper Kjeldsen.

25 minutters tomgang for at lade mobilen op

Han nævner et eksempel fra sit eget liv, hvor en håndværker holdt i tomgang i cirka 25 minutter lige uden for hans hus.

- Jeg kiggede ud flere gange, og det undrede mig. Så gik jeg ud, og spurgte, hvad han havde gang i. Han svarede, at han havde brug for strøm til at lade sin mobiltelefon op. Så jeg tilbød ham at låne stikkontakten på min terrasse og endda en kabeltromle, så den kunne nå ud til hans bil, siger Jesper Kjeldsen.

- Skal reglen gælde for alle?

- Nej, den skal selvfølgelig ikke gælde for redningskøretøjer og andre køretøjer, der bliver brugt i én eller anden funktion. Det skal give mening, og det gør det eksempelvis med håndværkere, der holder i flere minutter. Jeg tror i øvrigt, at det ofte slet ikke er i ond tro - det handler om, at man ikke er bevidst omkring det, siger Jesper Kjeldsen.

Aarhus Kommune kommer af den grund til at lave en oplysningskampagne, og så opfordres kommunalt ansatte i øvrigt til at gå forrest som de gode eksempler.