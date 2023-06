Nu skal dronningen holde ferie: Her ankommer Kongeskibet

Har det ikke lige været her? Jo, det er helt rigtigt. Det er kun lidt over en uge siden, at Kongeskibet Dannebrog var i Aarhus.

Her var det fredag den 16. juni i selskab med Kongeskibet Norge og de royale fra vores naboer mod nord.

De royale par var blandt andet til frokost på Aarhus Rådhus.

Og tirsdag er det danske kongeskib så tilbage i landets næststørste by.