Nu skal det være slut: Vil forbyde soundbokse

I 2020 forsøgte man sig med opfordringer. I 2021 blev det forbudt i et bestemt tidsrum. Nu skriver vi 2022, og nu skal det være helt slut med soundbokse og larm i Botanisk Have. I hvert fald hvis man spørger Socialdemokratiet, SF og Konservative i Aarhus Kommune.

De tre partier foreslår nemlig nu, at soundbokse bliver helt forbudt i Botanisk Have på alle tider af døgnet.

- Vi har et problem. Jeg har talt med flere borgere, som bor i området, for eksempel børn, som har stået klokken 20 om aftenen i deres nattøj og fortalt, at de ikke kan sove. Det gør indtryk, fortæller Jesper Kjeldsen (S).

Corona er slut - problem er fortsat

Under corona blev Botanisk Have et samlingssted for unge mennesker. Ud over det, blev det også et samlingssted for høj musik i form af soundbokse. Sidste år blev det så slemt, at der blev indført forbud mod den høje musik i tidsrummet mellem klokken 20 og 10 i både Botanisk Have og Skanseparken i Aarhus. Men det har altså ikke hjulpet tilstrækkeligt, og festen - og den høje musik - er tilbage.

- Corona er slut, men problemet er fortsat. Derfor skal vi gøre noget ved det nu, konstaterer Jesper Kjeldsen.

Han understreger, at han ikke har noget imod, at folk mødes og fester og drikker øl i Botanisk Have. Tværtimod. Men lydniveauet på soundboksene er for højt.

- Jeg har hørt nogle lydfiler fra naboer, og jeg er overrasket over, hvor slemt det er, konstaterer Jesper Kjeldsen.

For sent?

Selvom det tidsbegrænsede forbud sidste år ikke har haft den ønskede effekt, så tror Jesper Kjeldsen på, at et forbud hele døgnet rundt, såfremt det bliver vedtaget, vil hjælpe.

- Nu bliver det helt entydigt, hvad reglerne er. Det er ikke til at tage fejl af. Jeg mener ikke, vi kan gå meget længere politisk, end det her, siger han.

Forslaget er fredag sendt til byrådsservice.

- Jeg har en forventning om, at der kommer til at ske noget lige på den anden side af sommerferien.

Men er det så ikke lidt for sent?

- Selvom det er fristende at sætte pæle op og sige stop nu, så har vi en forvaltning, som vi skal overholde. Byrådet holder sommerferie, og det forsinker selvfølgelig det at få gjort ved det en smule. Omvendt kan beboerne nu se frem til et forbud, siger Jesper Kjeldsen.

Sidste års tidsbegrænsede forbud gjaldt ud over Botanisk Have også for Skanseparken. I forslaget fra de tre partier er Skanseparken ikke inkluderet.

- Men jeg vil ikke afvise, at det kan komme til at gælde andre steder, hvis det opstår andre steder. Så må vi kigge på det.