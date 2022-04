Nu skal beslutningen træffes: Venstre støtter nyt indskud i lufthavn

SF, Enhedslisten og De Radikale har fremsat et alternativt forslag om i stedet at sende 180 millioner kroner i retning af flere velfærdsområder.

Også i Norddjurs og Syddjurs diskuterer byrådene henholdsvis tirsdag og onsdag, om de to kommuner hver skal indskyde yderligere 9,98 millioner kroner i lufthavnen. Begge steder tegner der sig et tydeligt flertal for det.

I sidste uge kom det frem, at lufthavnen har behov for at få tilført minimum 290 millioner kroner, hvoraf de 90 skal komme fra en eller flere private investorer. Det skyldes ifølge lufthavnsdirektør Brian Worm, at Aarhus Airport har investeret massivt i renoveringer under coronakrisen. Nu skal regningen betales.