Nu reagerer politikere på PET-advarsel: - Det er helt grotesk

Som følge af kinesisk lov er firmaer som Hikvision og Dahua forpligtet til at levere informationer til landets efterretningstjenester, hvis det ønskes. Kritikere frygter derfor, at data indsamlet i vestlige lande, herunder Danmark, kan ende hos den kinesiske stat.

En af Uffe Elbæks medsammensvorne i Hongkong-aktionen, det konservative byrådsmedlem på Frederiksberg Anders Storgaard, mener også, at der bør gøres noget ved kinesisk overvågningsteknologi på dansk jord.



- Jeg synes da, det er enormt ubehageligt. Det betyder, at hvis jeg er i Aarhus for at besøge min familie, og jeg går nede omkring Dokk1 og får en øl ved åen, så kan jeg ikke være sikker på, om "Kina" sidder og kigger mig over skulderen. Det er enormt skræmmende, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Anders Storgaard kalder på en national strategi fra Christiansborg, der skal definere, hvilke firmaer der kan operere i Danmark.