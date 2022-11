Nu reagerer kommunen: Kirsten faldt kort efter, hun mistede sin faldalarm

I foråret vedtog Aarhus Kommune at alle cirka 2000 borgere med faldkald skulle igennem en individuel vurdering. I den forbindelse mistede Kirsten Engelund sit faldkald, selvom hun ser og går dårligt.

Hidtil har kommunen både haft borgere med faldkald og et nødkald.

Fremadrettet vil kommunen kun have én ordning, det lovpligtige nødkald. Det er det, kommunen har vurderet, at Kirsten Engelund ikke er berettiget til.

Anette Poulsen forsvarer, at man har taget faldkaldet fra de cirka 2000 borgere for at vurdere deres sager på ny.

- Jeg kan godt forstå, at det kan være svært at forstå, og det er jo, fordi vi har haft to systemer, og vi har jo kun lovgivning på det, der hedder nødkald, så på den anden side, tror jeg også, det er godt at få ryddet op i det, siger Anette Poulsen.

Hvorfor er det godt?

- Det er nemmere at håndtere for medarbejderne og borgerne, når der kun er ét sted, man skal henvende sig, når man har brug for et nødkald.

Kirsten Engelunds sag blev afgjort i september. Mange andre borgere, der har mistet deres faldkald, afventer fortsat, om de får tildelt et nødkald.

Kan du forstå, det er frustrerende at vente på, ens sag bliver behandlet, når man er utryg for at falde og har brug for den hjælp og faktisk føler, man er bundet til ikke at lave noget af frygt for at falde?

- Det kan jeg sagtens forstå, og jeg vil i hvert fald råde den pågældende dame til at kontakte forvaltningen, hvis ikke der er blevet kigget på det, og hun er blevet revurderet, så synes jeg bestemt, hun skal kontakte forvaltningen for at høre, hvor langt er hun i køen, for i udvalget har vi fået lovning på, at de alle bliver revurderet inden for meget kort tid.

Formanden forventer, at alle er revurderet inden nytår, og man vil i udvalget følge op på, hvor langt kommunen er nået.