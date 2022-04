Nu lægges sidste hånd på Den Uendelige Bro

Aarhusianerne stiftede for første gang bekendtskab med broen tilbage i 2015, hvor den runde bro med en diameter på 60 meter og en omkreds på 188 meter var en del af kunstudstillingen Sculpture by the Sea.

Hurtigt blev den fotogene bro et yndet udflugtsmål, og derfor har den også fået en permanent del af stranden hver sommer i månederne fra april til oktober.

Det er Aarhus-arkitekterne Johan Gjøde og Niels Povlsgaard, der står bag Den Uendelige Bro.

Herunder har vi samlet lidt forskellige billeder af broen.