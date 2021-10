Nu kommer plakaterne - fylder fem lastbiler

- Det tager ret lang tid at trykke valgplakaterne, og så fylder de ret meget. Der kan være cirka 400 valgplakater på en palle, så når vi trykker 200.000, så fylder det altså fem fulde lastbiler, siger han.

Esben Mols Kabell vurderer - på baggrund af hans kendskab til branchen og andre store trykkerier - at der samlet set bliver trykt 600.000-700.000 valgplakater i forbindelse med valget, der løber af stablen 16. november.

Han fortæller, at opgaven med at trykke valgplakater i forbindelse med kommunalvalget er en smule anderledes end ved et folketingsvalg.

- Selve opgaven er cirka i samme størrelsesorden, men der er mange flere kandidater til kommunalvalget, og det betyder, at der er mange flere små ordrer end til et folketingsvalg, siger Esben Mols Kabell.