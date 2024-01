Nu kommer der pant på kaffekoppen

Fra på onsdag bliver det muligt at vælge en vaskbar genbrugskop, når man tanker kaffe i det centrale Aarhus.

Aarhus Kommune står i spidsen for et nyt pant-forsøg, der skal forsøge at gøre op med engangsemballagen.

I første omgang - og i foreløbigt tre år - skabes et nyt og cirkulært system, hvor man som kaffetørstig aarhusianer kan vælge to-go-kopper og krus med pant, som efterfølgende indsamles, vaskes og genbruges.

Indtil videre er 44 cafeer og restauranter i det centrale Aarhus en del af forsøget. Ambitionen er at udvide ordningen til også at omfatte andre typer emballage.

De nye pantkopper- og automater præsenteres på onsdag klokken 11.00 til et pressearrangement på Lille Torv, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

I første omgang bliver der produceret 40.000 to go-kopper og etableret 25-30 pantautomater i det centrale Aarhus. Herefter bliver der produceret flere kopper efter behov.



Det kommer til at koste fem kroner i pant, når man køber sin drik - hvorefter pengene bliver overføret automatisk til ens betalingskort, når man afleverer koppen igen i en pantautomat.