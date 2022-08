Nu kommer der endnu flere elbusser

Aarhus Kommune har sat et mål om at have udelukkende CO2-neutrale bybusser i 2027, og derfor bliver der løbende indsat nye busser.



AarBus, som driver bybusserne i kommunen, har i alt 184, og når de nye elbusser er indfaset, vil omkring en tredjedel køre på el. I 2021 blev 33 elbusser indsat på ruterne i og omkring Aarhus.