Nu kører den første brinttaxa på østjyske gader

Den nye brinttaxa er kommet af et partnerskab med blandt andet Aarhus Kommune, som har et mål om at være klima-neutral i 2030.

- Det her initiativ, som vi har taget, er med til at give mulighed for, at man kan komme i mål med det, siger Astrid Donnerborg.

Hurtigere at tanke end en elbil

Udover at være bedre for miljøet, så har brintbilen også andre fordele i forhold til en el-bil.

- Brint giver en god rækkevidde, og man sparer en masse tid på optankning. Det tager typisk 30-60 minutter ved en super charger med en elbil, og det vel og mærke, hvis der ikke holder nogen foran og tanker. Det tager kun tre til fem minutter at tanke en brintbil, siger Astrid Donnerborg.